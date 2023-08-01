Мир 01 августа 2023, 18:35 Землетрясение произошло в центральной части Турции EMSC: землетрясение зафиксировали в провинции Конья в Турции

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 1 августа в провинции Конья в центре Турции. Информацию об этом опубликовали на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземную активность зафиксировали в 35 километрах к северо-востоку от города Конья и 19 километрах к северо-западу от Алтынекина. Толчки происходили на глубине примерно 10 километров.

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Несколькими днями ранее, 25 июля, землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в провинции Адана в центральной части страны. Местный телеканал NTV сообщил, что в результате никто не погиб и не пострадал.