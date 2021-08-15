Землетрясение произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали казахстанские сейсмологи в Афганистане. Об этом сообщили на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана в 864 километрах на юго-запад от Алматы. Его зафиксировали в 13:41 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 45 километров.

Согласно данным Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 5,1 в воскресенье проходили на границе Таджикистана.

Накануне разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити. По последним данным, жертвами стали 304 человека, еще порядка 1800 пострадали. Повторное землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити в воскресенье. Сейсмолог Петр Шебалин ранее рассказал «360», может ли это представлять угрозу для российских туристов, отдыхающих на Доминикане.

Между тем в Афганистане президент сложил с себя полномочия, сообщили СМИ. Это произошло на фоне сообщений о взятии столичного Кабула боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).