Мир 01 марта 2023, 11:30 Землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье государства Папуа-Новая Гвинея, которое располагается в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки ощущались в 108 километрах к северо-западу от города Кимбе, где проживают около 18,8 тысячи человек.

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Эпицентр землетрясения залегал на глубине 607 километров. Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.