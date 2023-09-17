Мир 17 сентября 2023, 20:17 Землетрясение произошло у берегов Канады USGS: землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Канады РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали на западе от побережья Канады. Об этом сообщили на сайте Геологической служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 11:28 UTC (14:28 по московскому времени). Их эпицентр находился в 228 километрах к западу от города Порт-Макнейлл.

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По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что за последние сутки в радиусе 300 километров от Принстона, на юго-западе Канады, зафиксировали еще одно землетрясение. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Сильное землетрясение произошло в Марокко 8 сентября. Его очаг находился в 80 километрах к юго-западу от Марракеша. Число погибших в результате ЧП составило 2862 человека. Погибли жители Агадира, Азиляла, Большой Касабланки, Марракеша и других населенных пунктов.