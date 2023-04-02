02 апреля 2023, 14:32
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии утром в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки выявили в море Флорес, в 80 километрах от города Бима, население которого составляет 66,9 тысячи человек. По предварительной информации, очаг находился на глубине 30 километров.
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Официальной информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В ночь на 2 апреля также зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 в провинции Кастамону на севере Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,8 километра, никто не пострадал.
В субботу, 1 апреля, землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Ставропольском крае, колебания земли ощутили жители Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, а также Георгиевского и Советского городских округов.
Землетрясения
Индонезия
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