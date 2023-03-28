Мир 28 марта 2023, 13:44 Землетрясение произошло у берегов Индонезии

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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 во вторник, 28 марта, у побережья Индонезии. Об этом написали «Известия».

По предварительной информации, эпицентр находился в 113 километрах к юго-востоку от города Горонтало. Очаг залегал на глубине 72 километров.

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Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало. Угрозы цунами также объявлено не было.