Мир 29 апреля 2023, 21:37 Землетрясение произошло у берегов Аляски USGS: у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2 Pxhere

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья штата Аляска в Соединенных Штатах. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 19:32 по московскому времени (16:32 по UTC). Эпицентр землетрясения находился в 106 километрах восточнее от населенного пункта Чигник в Аляске. Очаг сейсмособытия был на глубине 77 километров.

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Данных о жертва и пострадавших, а также о возможных разрушениях не поступало. Днем ранее землетрясение зафиксировали у берегов островного государства Фиджи в Тихом океане.

Подземные толчки произошли магнитудой 6,6. Эпицентр природного явления находился в 792 километрах от города Сувы, в котором живут свыше 77 тысяч человек.

В минувший понедельник, 24 апреля, сейсмологи сообщили о землетрясении в районе восточного побережья Камчатки. Оно прошло магнитудой 4,3. Очаг подземных толчков зафиксировали на глубине 16,9 километра в Тихом океане.