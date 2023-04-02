Мир 02 апреля 2023, 01:48 Землетрясение произошло на севере Турции AFAD: землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на севере Турции freepik

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Землетрясение зарегистрировали в провинции Кастамону на севере Турции. Его магнитуда составила 4,2, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Twitter.

«Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 00:24 по местному времени в районе Ихсангази», — говорится в сообщении.

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Очаг землетрясения находился на глубине 11,83 километра. Других подробностей специалисты не привели.

Ранее в результате землетрясения в Афганистане погибли девять человек в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Также пострадали 44 жителя. Еще двое, по данным СМИ, стали жертвами в восточной провинции Афганистана Лагман.

Магнитуда землетрясения достигла 6,5. Подземные толчки ощущались в Индии, Казахстане, Узбекистане, а также разных городах Пакистана.