Мир 26 января 2023, 00:05 Землетрясение произошло на юге Турции

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Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщили, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом написало РИА ФАН.

По данным информагентства, подземные толчки зафиксировали в курортной провинции Мугла. Очаг катаклизма располагался на глубине свыше 27 километров. Эпицентр землетрясения находился в море более чем в 80 километрах от берега. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.