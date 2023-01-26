26 января 2023, 00:05
Землетрясение произошло на юге Турции
Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщили, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом написало РИА ФАН.
По данным информагентства, подземные толчки зафиксировали в курортной провинции Мугла. Очаг катаклизма располагался на глубине свыше 27 километров. Эпицентр землетрясения находился в море более чем в 80 километрах от берега. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Турция
Землетрясения
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