Землетрясение произошло на юге Армении

Землетрясение произошло недалеко от армянского города Капан Сюникской области. Его магнитуда составила 2,6, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

«9 января в 23:19 (22:19 по московскому времени) служба сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 2,6 близ армяно-азербайджанской приграничной зоны», — заявила пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что землетрясение произошло в девяти километрах от города Капан. Очаг находился на глубине 10 километров. По информации специалистов, сила толчков в эпицентре составила три-четыре балла.

Жители Капана ощутили силу в три балла, а в Каджаране и Мегри землетрясение ощущалось в два-три балла.

Ранее СМИ сообщили, что из-за землетрясения обрушился небольшой участок Великой Китайской стены. Рухнула часть сооружения длиной около двух метров. Она находилась в 114-ти километрах от эпицентра. Землетрясение произошло 8 января в провинции Цинхай. Строители уже установили необходимые опоры и приступили к выполнению ремонтно-восстановительных работ.