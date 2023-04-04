04 апреля 2023, 19:33
Землетрясение произошло на Филиппинах
Землетрясение произошло на Филиппинах. Его магнитуда составила 6,2. Такой информацией поделились представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Информация о подземных толчках поступила во вторник, 4 апреля. Их заметили в 190 километрах к северо-востоку от города Легаспи и в 118 километрах от населенного пункта Виг, где в общей сложности проживают более 180 тысяч человек.
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Очаг землетрясения расположился на глубине в 46 километров. Информации о погибших и разрушениях не поступало.
Землетрясения
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