Землетрясение на границе Армении и Грузии ощущалось даже в Азербайджане

Землетрясение, которое произошло в воскресенье на границе Армении и Грузии, ощущалось и на западе Азербайджана. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук в Баку.

«Подземные толчки в западных районах Азербайджана, граничащих с Грузией и Арменией, ощущались силой до трех баллов», — отметили в сейсмослужбе.

Как добавил ТАСС, данных о жертвах и пострадавших не поступало ни из одной страны. Однако толчки отчетливо ощущались в грузинских городах Тбилиси и Батуми. Настолько, что жители столицы покинули здания и вышли на улицы, опасаясь разрушений.

Магнитуда подземных толчков составила 6,2. Эпицентром стало село Самеба — оно находится прямо возле границы с Арменией. Землетрясение началось в 22:25 по местному времени (21:25 по Москве).

В Грузии из-за катаклизма наблюдались сбои в работе мобильных сетей. Их удалось оперативно устранить, сейчас по всей стране работают интернет и телефонная связь. Грузинские власти до сих пор не выступили с официальным заявлением из-за землетрясения.

Ранее землетрясение произошло на Сахалине. К разрушениям оно не привело, магнитуда составила 4,7. Очаг залегал на глубине в 13 километров.