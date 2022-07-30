Землетрясение на Филиппинах затронуло почти 230 тысяч человек

Землетрясение, случившееся на Филиппинах в среду, затронуло 228,2 тысячи человек, шестеро погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По уточненным данным, пострадали 320 жителей. Поврежденными оказались 12,6 тысячи домов, полностью уничтожены 157. Кроме того, пострадали 46 домов и семь мостов. Перебои в элетроэнергии зафиксировали в 48 городах, в 46 из них проблему уже решили. В одном из муниципалитетов по-прежнему сохраняются сложности с подачей воды.

Занятия приостановили в 54 учебных заведениях, работу — на 157 предприятиях. В провинции Абра действует режим бедствия.

Землетрясение магнитудой 7 случилось на острове Лусон 27 июля. Эпицентр стихии находился в трех километрах от муниципалитета Тайм (провинция Абра). Очаг залегал на глубине 40 километров. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился немедленно направить спасательные команды в пострадавшую провинцию.