Землетрясение магнитудой в 7,5 произошло в двух провинциях Перу

Провинции Луя и Чачапояс в Перу пострадали от сильного землетрясения. Сила подземных толчков составила 7,5. Телеканал El Comercio со ссылкой на заявление местных властей уточнил, что в результате стихийного бедствия погибли два человека, пострадали 75 жителей.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на которых видно, как происходили подземные толчки.

На опубликованных кадрах видно, как трясутся дома, поднимая вверх клубы пыли пока жители стоят на улицах.

Подземных толчков не выдерживали стены построенных церквей.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 98 километрах от востоку от района Санта-Мария-де-Ниева, провинция Кондорканки. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 131 километр.



По данным Геологической службы Колумбии, землетрясение ощущалось в различных частях страны, а также в Эквадоре.