Мир 09 января 2023, 22:18 Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии Unsplash

Читать 360tv в

Геологическая служба США сообщила о мощном землетрясении, которое произошло вечером 9 января у берегов Индонезии. По оценкам специалистов, его магнитуда составила 7,6.

Землетрясение зафиксировали в 17:47 (20:47 по московскому времени), эпицентр находился на расстоянии в 300 километров к северо-востоку от населенного пункта Туал в провинции Малуку. В этом районе проживает почти 40 тысяч человек.

Реклама

Очаг землетрясение залегал на глубине 95 километров. Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушении инфраструктуры на данный момент нет.

Реклама

Индонезия находится в сейсмически активной зоне. В ноябре и декабре там зафиксировали несколько сильных толчков. Один из них спровоцировал бедствие на острове Ява. По данным The Guirdian, меньшей мере погибли 330 человек.