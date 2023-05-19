Мир 19 мая 2023, 08:26 Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на французской территории в Тихом океане Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировали у берегов Новой Каледонии Unsplash

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,6 у восточного побережья Новой Каледонии — заморская территория Франции — в Тихом океане. Там объявили угрозу цунами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственное геологическое бюро Австралии.

По данным бюро, эпицентр стихии оказался в 450 километрах к юго-востоку от административного центра Новой Каледонии Нумеа. В этом городе живут свыше 94 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 24 километров.

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Об угрозе цунами объявили жителям группы островов Луайоте, их общее число — порядка 17,6 тысячи человек. Пока никакой информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Несколько дней назад землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Сейсмологи сообщили, что все случилось в 107 километрах к югу от Чапчала, там живут более 22 тысяч человек. Сведений о пострадавших не поступало.