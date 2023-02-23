23 февраля 2023, 04:11
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на границе Таджикистана и Китая
CSEM: на границе таджикистана и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8
На границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 0:37 UTC (3:37 по московскому времени). Эпицентр находился на расстоянии 66 километров к западу от таджикистанского города Мургаб на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая.
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Еще один толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован в 05:55 по местному времени (03:55 по московскому) в 46 километров к западу от поселка Мургаба. Очаг залегал на глубине 67 километров.
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Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
Накануне 22 февраля рано утром в Таджикистане зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7. Эпицентр находился на территории Дарвазского района в ГБАО.Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
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