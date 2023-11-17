Мир 17 ноября 2023, 11:57 Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Филиппин Unsplash

Читать 360tv в

Землетрясение магнитудой 6,7 баллов зафиксировали неподалеку от берегов Филиппин 17 ноября. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зарегистрировали в 16:14 по местному времени. По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.

Реклама

Толчки зафиксировали в 53 километрах от Генерал-Сантоса, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Население города составляет 679 тысяч человек, указали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг также находился в 23 километрах к юго-западу от Глана с населением 24,2 тысячи человек. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в районе индонезийского полуострова Минахаса. Очаг залегал на глубине 303 километра.