Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в Аргентине

По ее данным, эпицентр подземных толчков оказался в 36 километрах к юго-западу от аргентинского департамента Посито в составе провинции Сан-Хуан, где живут около 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Местное издание Tiempo de San Juan написало, что произошедшее вызвало панику у местных жителей. По уточненным данным сейсмологической службы Аргентины, люди почувствовали толчки магнитудой 6,5. После этого последовали повторные толчки с меньшей магнитудой (4,4).

В эпицентре оказался город Медиа Агуа. Там у машин включилась сигнализация, в домах падали вещи, а люди выбежали на улицы. К тому землетрясение ощущалось в соседних регионах. Его почувствовали даже в Буэнос-Айресе, который с Сан-Хуаном разделяет тысяча километров

Сильное землетрясение магнитудой более 7 произошло в Сан-Хуане в 1944 году. Тогда погибли десять тысяч человек. Спустя 33 года сильные толчки опять зафиксировали там же. Жертвами ЧП стали более 60 человек.