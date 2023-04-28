28 апреля 2023, 13:25
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали у берегов Фиджи
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья островного государства Фиджи в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные специалистов Геологической службы США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 792 километрах от города Сувы, в котором проживают более 77 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине более 598 километров.
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Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясения
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