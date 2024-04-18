Мир 18 апреля 2024, 09:33 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии TV Tokyo: при землетрясении в Японии у острова Сикоку пострадали 9 человек Freepik

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На юго-западе Японии вечером 17 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,6. Пострадали не менее девяти человек, сообщил TV Tokyo.

Землетрясение произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку. Сначала Главное метеорологическое агентство Японии заявило о подземных толчках магнитудой 6,4, затем изменило свою оценку до 6,6. Очаг находился на глубине 50 километров. По информации телеканала, пострадали не менее девяти человек.

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Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Есимаса объявил, что несколько местных жителей доставили в больницу с легкими травмами, сообщил NHK. Один из пострадавших, 90-летний мужчина, повредил левую руку, когда выбегал из дома. В некоторых районах города Увадзима лопнули водопроводные трубы, а на дорогу обрушился камнепад.

В начале апреля землетрясение магнитудой 4,5 произошло к востоку от Северо-Курильска. Жители города почувствовали толчки.