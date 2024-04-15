15 апреля 2024, 11:57
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сотрудники Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Магнитуда подземных толчков составила 6,5, написало ИА НСН.
По данным специалистов, эпицентр находился в 100 километрах от города Кимбе. Очаг залегал на глубине около 50 километров.
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Власти страны не объявляли угрозу цунами. Пострадавших и погибших нет.
Землетрясения
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