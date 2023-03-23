Мир 23 марта 2023, 18:51 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Аргентине

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На территории Аргентины зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 73 километрах к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес с населением в четыре тысячи человек.

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По данным газеты «Взгляд», информации о пострадавших и погибших при подземных толчках не поступало.

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