Мир 05 мая 2023, 09:26 Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Японии ТАСС: Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря TOKYO

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 5 мая в центральной части острова Хонсю на побережье Японского моря. Угрозы цунами нет, но уровень воды может измениться, написал ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрешениях не было.

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Филиппин 4 мая. Подземные толчки зафиксировали в 36,5 километра от населенного пункта. Еще два землетрясения в тот же день произошли на Камчатке. Их магнитуда составила 4,3 и 5,2 балла. В последний день апреля на полуострове рядом с вулканом Шивелуч было сразу 15 толчков и колебаний земли.