Землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Загреба

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение в 11:19 по местному времени (14:19 по мск). Эпицентр подземных толчков был в 46 километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Толчки ощущались также в Италии. В частности, в Венеции. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Днем ранее в Хорватии также произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр также был недалеко от Загреба. СМИ писали, что очаг залегал на глубине двух или десяти километрах.

Жители тогда покинули свои дома и квартиры из соображений безопасности, написал портал Vecernji. Информации о пострадавших не поступало.