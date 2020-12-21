Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Японии

По данным информагентства, эпицентр подземных толчков находился в 95-ти километрах к северо-востоку от населенного пункта Хатинохе (остов Хонсю). Очаг землетрясения залегал на 10-километровой глубине. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Отмечается, что сейсмологи не объявляли угрозу цунами.