Мир 08 июня 2023, 15:31 Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Индонезии

Читать 360tv в

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло вблизи одного из самых крупных островов Индонезии Ява. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился почти в 200 километрах от населенного пункта Джокьякарт в юго-восточном направлении. Очаг землетрясения расположился на глубине 40 километров.

Реклама

Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших во время стихии не поступало.