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    28 января 2021, 07:29

    Землетрясение магнитудой 6 произошло в Японии

    Анастасия Калинина

    В акватории Японского моря в 205 километрах севернее города Тоттори на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6. Информация об этом появилась на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
    Землетрясение магнитудой 6 произошло в Японии

    По их данным, в 03:38 по московскому времени был зафиксирован эпицентр. Землетрясение имело координаты 37.35 градуса северной широты и 134.27 градуса восточной долготы, пишет «Интерфакс».

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

    Накануне подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 31 километре от города Титосэ в Японии. Очаг залегал на глубине более 123 километра. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США. О разрушениях и пострадавших сообщений не было.

    Также вчера в Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4. По данным сейсмологов, один из эпицентров землетрясений находился в 11 километрах от города Гранада. Некоторым горожанам даже удалось заснять, как трясутся стены домов. По словам мэра Гранады Луиса Сальвадора, ситуация была тревожной.