Землетрясение магнитудой 6 произошло в Японии

По их данным, в 03:38 по московскому времени был зафиксирован эпицентр. Землетрясение имело координаты 37.35 градуса северной широты и 134.27 градуса восточной долготы, пишет «Интерфакс».

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Накануне подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 31 километре от города Титосэ в Японии. Очаг залегал на глубине более 123 километра. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США. О разрушениях и пострадавших сообщений не было.

Также вчера в Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4. По данным сейсмологов, один из эпицентров землетрясений находился в 11 километрах от города Гранада. Некоторым горожанам даже удалось заснять, как трясутся стены домов. По словам мэра Гранады Луиса Сальвадора, ситуация была тревожной.