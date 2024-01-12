Мир 12 января 2024, 14:57 Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Аляски

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные Геологической службы Соединенных Штатов.

Эпицентр располагался в 73 километрах к юго-западу от города Ситка, в котором проживают около девяти тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 600 метров.

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Отмечается, что информации о пострадавших при землетрясении не поступало.