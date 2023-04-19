Мир 19 апреля 2023, 13:22 Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Мексике

Читать 360tv в

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в штате Герреро на юге Мексики. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на местную сейсмологическую службу.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 36 километрах от города Текпан.

Реклама

По предварительной информации, разрушений в результате землетрясения нет, никто не пострадал.