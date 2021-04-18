Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Японии

В префектуре Мияги, регион Тохоку, расположенной на северо-востоке Японии, произошло землетрясение магнитудой до 5,8. Угрозу цунами спустя непродолжительное время сняли.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии, толчки ощущались также в соседних северо-восточных регионах — Фукусима, Иватэ, а также в столичном регионе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

В Мияге расположена атомная электростанция «Онагава», однако, по данным энергетической компании Tohoku Electric Power, в ее работе сбоев нет. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

В пятницу, 16 апреля, землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали в акватории Тихого океана в районе Курильских островов. Специалисты отмечали, что очаг землетрясения располагался в 170 километрах на юго-восток от вулканического острова Симушир. Центральная точка подземных толчков находилась на глубине 60 километров