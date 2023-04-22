Мир 22 апреля 2023, 21:11 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии EMSC: у берегов Индонезии в 214 км от Паданга произошло землетрясение магнитудой 5,8 Shutterstock.com

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии 22 апреля. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

Подземные толчки зафиксированы в 20:09 по московскому, эпицентр находился в 214 километрах от населенного пункта Паданг. По данным EMSC, очаг залегал на глубине 42 километров.

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Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В этот же день в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5, эпицентр подземных толчков находился в 55 километрах от Афин. Очаг залегал на глубине двух километров, об этом сообщил RT со ссылкой на Сейсмологическую лабораторию Афинского университета.