Мир 07 марта 2023, 10:20 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Минданао Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении на Филиппинах Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Минданао. Об этом сообщили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Их процитировал ТАСС.

Остров принадлежит Филиппинам.

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По данным ведомства, эпицентр землетрясения расположен в 14 километрах к юго-западу от города Компостела. В этом населенном пункте живет примерно 42,5 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 километров.

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О пострадавших, разрушениях и иных последствиях произошедшего пока неизвестно.

Днем ранее, 6 марта, на Филиппинах также фиксировали землетрясение. Его магнитуду оценили в 5,4 балла по шкале Рихтера. Эти толчки также произошли на острове Минданао. Однако очаг находился повыше — на глубине 10 километров. Эпицентр данного землетрясения располагался дальше от Компостелы — более чем в 20 километрах к юго-востоку от населенного пункта. Данных о последствиях также пока не поступало.