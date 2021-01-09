Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Тайваня
Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Тайваня в районе 14:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы Соединенных Штатов.
По сообщению сейсмологов, эпицентр землетрясения был на глубине 73 километра. Центральное погодное бюро Тайваня сообщило, что подземные толчки зафиксировали в море, в 28 километрах от уезда Илань, где живет около полумиллиона человек.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
В первые дни нового года серия землетрясений произошла в Дагестане. Самое мощное — магнитудой 4,6.