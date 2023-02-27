Мир 27 февраля 2023, 04:24 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе Китая и Киргизии МЧС Казахстана зафиксировало землетрясение магнитудой 5,6 на границе Киргизии и КНР freepik

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На границе КНР и Киргизии в 02:58 по московскому времени произошло землетрясение. По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, его магнитуда составила 5,6. По информации Китайского сейсмологического центра — 5,1.

Эпицентр землетрясения находился на территории китайской префектуры Аксу, в 278 километрах от города Алма-Аты. Глубина — около 10 километров.

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Это второе землетрясения этом районе за последние часы. Предыдущее магнитудой 5,9 сейсмологи фиксировали в 00:42 по московскому времени.

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О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Папуа — Новой Гвинее в 29 километрах от города Кандриан, где проживают около тысячи человек.

Ранее стало известно, что число жертв серии землетрясений на юго-востоке Турции, которое произошло 6 февраля, увеличилось до 44 374 человек. Спасатели проверили руины почти 21 тысячи разрушенных зданий.