Мир 04 августа 2023, 16:48 Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северном побережье восточной Явы в Индонезии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 133 километрах от города Сурабая, в котором проживают более двух миллионов человек.

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Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 578 километра, в настоящий момент информации о пострадавших в результате стихии нет.