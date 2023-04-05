Мир 05 апреля 2023, 17:43 Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Чили

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Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали вечером во вторник у побережья Чили. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 105 километрах от города Копьяпо, где проживают почти 130 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

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Отмечается, что информации о погибших и пострадавших не поступало.