Важное 09 февраля 2023, 10:11 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

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В Индонезии случилось землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Эпицентр располагался в трех километрах к юго-западу от Джаяпура, где живут около 134 тысяч человек. Очаг залегал на 10-километровой глубине.

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Об угрозе цунами не сообщалось.

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Накануне два землетрясения магнитудой 5,3 и 4,4 зафиксировали в Турции. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 в Турции случилось ранним утром 6 февраля. По последним данным, количество жертв превысило 12 тысяч, пострадали еще около 63 тысяч жителей. Подземные толчки продолжились.

Российские спасатели прибыли на помощь турецким коллегам. Для устранения последствий землетрясения в страну направили два эшелона специалистов из России. Помимо представителей МЧС, в Турцию отправились травматологи, реаниматологи и нейрохирурги.