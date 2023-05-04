Мир 04 мая 2023, 14:09 Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у побережья Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северном побережье Филиппин в регионе Долина Кагаян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 36,5 километра к югу от населенного пункта Дикабисаган, где проживают более 3,5 тысячи человек.

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По данным RT, очаг землетрясения залегал на глубине 16,3 километра, сведений о пострадавших не поступало.