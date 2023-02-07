Мир 07 февраля 2023, 10:49 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 43 километрах от города Малатья в Турции Викимедиа

Читать 360tv в

Толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в 43 километрах от турецкого города Малатья. Об этом сообщили сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Их процитировали на сайте организации.

Малатья расположена в восточной части Турции. Пока неизвестно, нанесли ли новые толчки урон людям и инфраструктуре.

Реклама

Изначально сообщалось о магнитуде в 5,4. Однако в короткие сроки ее увеличили на 0,3 балла. Это землетрясение зафиксировано в 07:11 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 46 километров.

Реклама

Сотрудники EMSC отметили, что за после этого землетрясения произошло два афтершока. Их магнитуда оценивается в 4,2 и 3,3.

Днем ранее, во время серии сильных подземных толчков в юго-восточной части Турции, в Малатье погибли не менее 20 человек и более 140 зданий оказались разрушенными. Об этом сообщали журналисты ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Хулуси Шахина.

По последним данным, только в Турции от произошедших 6 февраля землетрясений погиб 3381 человек. По официальным данным, пострадавшими числятся 20 426 человек. Их гражданская принадлежность пока не уточняется.

Также известно о 5775 полностью разрушенных зданиях и 11 тысячах строений с различной степенью повреждений.