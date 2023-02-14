14 февраля 2023, 12:52
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов острова Эспириту-Санто
Специалисты Государственного геологического бюро Австралии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в северо-восточной части Вануату у берегов острова Эспириту-Санто. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бюро.
По данным RT, эпицентр подземных толчков находился в море на расстоянии 40 км к востоку от крупнейшего города Люганвиля, население которого превышает 18 тысяч человек.
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Отмечается, что очаг землетрясения расположился на глубине 118 километров.
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Землетрясения
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