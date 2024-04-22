Мир 22 апреля 2024, 13:53 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у побережья Мексики. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Геологической службы США.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 147 километрах к юго-западу от муниципалитета Эмилиано-Сапата, где проживают более 32 тысяч человек.

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Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.