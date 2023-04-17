Мир 17 апреля 2023, 16:53 Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-востоке острова Суматра в Индонезии. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны.

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 22 километров, в настоящее время вероятность цунами отсутствует. По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал.

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Отмечается, что предыдущее землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии 14 апреля.