Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, его магнитуда составила 5,3.

Эпицентром стал город Дманиси, указано в сообщении. Информации о пострадавших и разрушений не поступало. Отмечается, что подземные толчки чувствовались в столице Грузии — Тбилиси.

При этом МЧС Армении сообщило о землетрясении на армяно-грузинской границе.

В сообщении министерства сказано, что магнитуда землетрясения составила 4,6. Подземные толчки зафиксировали в 13 километрах северо-восточнее села Бавра в армяно-грузинской приграничной зоне.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров. Сила толчков в эпицентре составляла шесть баллов», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения, опубликованного на сайте МЧС Армении.

Как отмечается, землетрясение силой в пять баллов ощущалось в Ширакской и Лорийской областях, чуть ниже — в 3-4 балла — в Тавушской области. В Ереване, Котайкской и Арагацотнской областях подземные толчки ощущались в три балла.

В ночь на 1 мая Тбилиси затопило после сильных дождей, обрушившихся на город. Под водой оказалась набережная и улицы грузинской столицы. Обильные дожди во всей Грузии, по прогнозам синоптиков, продляться на протяжении всей наступившей неделе.