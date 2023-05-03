Мир 03 мая 2023, 16:42 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Китая

Читать 360tv в

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на юго-западе Китая в провинции Юньнань. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах от крупного города Баошань, в котором проживают более 935 тысяч человек.

Реклама

Отмечается, что на данный момент никакой информации о пострадавших при землетрясении не поступало.