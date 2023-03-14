14 марта 2023, 12:02
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Аргентине
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник в Аргентине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Геологической службы США.
По данным RT, очаг землетрясения залегал на глубине 137 километров. Эпицентр подземных толчков зафиксировали на расстоянии 12 километров к югу от города Тиногаста, в котором проживают более 14 тысяч человек.
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Отмечается, что никакой информации о пострадавших не поступало.
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