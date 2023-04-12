Мир 12 апреля 2023, 18:49 Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Филиппин. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в сотне километров от города Пундагитан, в котором проживают более двух тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 70 километров.

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Отмечается, что никакой информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.