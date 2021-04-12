Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии

Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-западе Японии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Эпицентр сейсмической активности находился неподалеку от островов Токара. Очаг залегал на глубине 20 километров. Данных о пострадавших или разрушениях с места события не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее рассказали, что ученые зафиксировали сдвиги литосферных плит магнитудой 4,2, которое произошло на территории Олюторского района на севере Камчатки. Об этом напомнил RT.