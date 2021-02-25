Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали утром 25 февраля в центральной части Мьянмы. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, написал сайт kp.ru.

Подземные толчки произошли в 10:34 по местному времени (05:34 по Москве).

Эпицентр землетрясения находился приблизительно в 210 километрах к северу от города Мейтхила в округе Мандалай. Глубина залегания очага в сводке не уточняется.

Пока не известно о пострадавших и степени разрушений.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Туве. Толчки ощущались в трех районах республики утром 21 февраля.