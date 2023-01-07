Мир 07 января 2023, 07:41 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Турции РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у западного побережья Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов центра, эпицентр подземных толчков находился в 130 километрах к северо-западу от Измира, население которого составляет 2,5 миллиона человек. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре указали, что толчки в зоне происшествия продолжаются. Их зафиксировали уже восемь за последние 2,5 часа. Их магнитуда — от 2,5 до 4,8. Толчки произошли на глубине от 5 до 12 километров.

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В ноябре в Турции произошло землетрясения, магнитуда которого составила 6,0. Во время происшествия пострадали до 35 человек. Эпицентр находился в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже.